В Пскове почтили память погибших при Харсеное спецназовцев

21 февраля 2025 года отмечается 25-я годовщина памяти подвига воинов подразделения псковского спецназа. В этот день в 2000 году в бою под Харсеноем погибли 25 спецназовцев.

В Пскове в честь этой даты прошёл торжественный митинг. В нём приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин и глава Псковского района Наталья Фёдорова.