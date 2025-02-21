Память погибших при Харсеное спецназовцев почтили в Пскове

12:58, 21 февраля 2025, ПАИ

Воинов-спецназовцев, погибших при исполнении служебного долга, вспоминают в Псковской области 21 февраля. В честь этого в Пскове прошёл торжественный митинг, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин и глава Псковского района Наталья Фёдорова.

К присутствующим обратился временно исполняющий обязанности командира подразделения псковского спецназа гвардии полковник Александр Антонов.

«Четверть века прошло с того дня, когда наши 25 военнослужащих в неравном бою погибли у населенного пункта Харсеной Чеченской Республики. С того времени и по сей день соединение участвует в боевых действиях. Указом президента Российской Федерации за героизм, отвагу десятерым военнослужащим подразделения псковского спецназа присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. 1 800 военнослужащих были награждены правительственной наградой за участие в специальной военной операции. Сегодня мы помним и скорбим по нашим друзьям, мужьям, сыновьям. Вечная память и слава героям, ушедшим в бессмертие», – подчеркнул он.

Кроме того, к участникам митинга обратилась мать Героя России Александра Калинина, героически погибшего в 2000 году, Анна Калинина.

«25 лет. Это много или мало? Я благодарна за то, что нас каждый год собирают. И как бы нам всем ни было тяжело в этот день, мы всё равно мамы. Мы ждём своих детей. Это всё мы переносим через сердце. А память – это страшная сила. Память возвращает нас каждый раз к 2000 году. Я благодарна всем за поддержку и помощь», – сказала она.

На митинге также присутствовали военнослужащие, родственники погибших и ветераны бригады.

Заупокойную литию провёл помощник командира по работе с верующими военнослужащими отец Антоний. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику воинам-спецназовцам, погибшим в бою. Все собравшиеся почтили павших минутой молчания.

Сегодня, 21 февраля, отмечается 25-я годовщина памяти подвига воинов подразделения псковского спецназа. В этот день в 2000 году в бою под Харсеноем погибли 25 спецназовцев.