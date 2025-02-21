Голосование во втором туре премии «Народное признание» завершится сегодня

13:38, 21 февраля 2025, ПАИ

Голосование во втором туре Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» завершится сегодня, 21 февраля, в 23:00.

Напомним, что после завершения второго тура к работе приступит жюри премии. Голос члена жюри равен 3% от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций. Голоса суммируются с числом проголосовавших за того или иного номинанта, и определяется победитель номинации.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в десяти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии. О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.