Голосование во втором туре премии «Народное признание» завершится сегодня
Голосование во втором туре Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» завершится сегодня, 21 февраля, в 23:00.
Напомним, что после завершения второго тура к работе приступит жюри премии. Голос члена жюри равен 3% от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций. Голоса суммируются с числом проголосовавших за того или иного номинанта, и определяется победитель номинации.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в десяти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии. О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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