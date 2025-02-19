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Общество

Публикуем состав жюри премии «Народное признание – 2024»

21 февраля завершается второй этап голосования за номинантов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». После этого к работе приступит жюри премии. Голос члена жюри равен 3% от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций. Голоса суммируются с числом проголосовавших за того или иного номинанта и определяется победитель номинации.

Определён состав жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Фото: ПАИ

Псковское агентство информации представляет состав жюри:

– председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов;

– митрополит Псковский и Порховский Матфей;

– член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Алексей Наумец;

– академик Международной академии телевидения и радио, председатель Союза журналистов России, заслуженный журналист России Владимир Соловьёв;

– начальник Управления МВД России по Псковской области генерайл-майор полиции Алексей Овсянников;

– управляющий отделением Банка России по Псковской области Андрей Токарев;

– заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева;

– член Общественной палаты РФ, председатель совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова;

– председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.

Жюри премии возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в десяти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Второй этап голосования за номинантов пройдёт с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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