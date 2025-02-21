Псковских старшеклассников приглашают проверить знания по финансовой безопасности

16:35, 21 февраля 2025, ПАИ

Псковских старшеклассников и студентов приглашают стать участниками V Международной олимпиады по финансовой̆ безопасности, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Ученики с 8-го по 11-й класс могут попробовать свои силы в информатике, математике и обществознании, а студенты – в прикладной математике, юриспруденции, информационной безопасности и в вычислительной технике.

Первый этап олимпиады необходимо пройти до 28 февраля. Победители и призёры получат возможность стажироваться в Росинформмониторинге и стать студентами вузов Международного сетевого института.

Олимпиада проводится ежегодно начиная с 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В прошлом году на пригласительном этапе олимпиады приняли участие более 77 тысяч молодых людей из 72 стран мира, а участниками всех этапов олимпиады в прошлом году стали более 90 тысяч школьников и студентов.