Псковских старшеклассников приглашают проверить знания по финансовой безопасности
Псковских старшеклассников и студентов приглашают стать участниками V Международной олимпиады по финансовой̆ безопасности, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Ученики с 8-го по 11-й класс могут попробовать свои силы в информатике, математике и обществознании, а студенты – в прикладной математике, юриспруденции, информационной безопасности и в вычислительной технике.
Первый этап олимпиады необходимо пройти до 28 февраля. Победители и призёры получат возможность стажироваться в Росинформмониторинге и стать студентами вузов Международного сетевого института.
Олимпиада проводится ежегодно начиная с 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В прошлом году на пригласительном этапе олимпиады приняли участие более 77 тысяч молодых людей из 72 стран мира, а участниками всех этапов олимпиады в прошлом году стали более 90 тысяч школьников и студентов.
О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области.
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