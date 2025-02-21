В Пустошке состоялся митинг, посвящённый Дню Защитника Отечества
У обелиска на Аллее Героев в Пустошке состоялся митинг, посвящённый Дню Защитника Отечества сегодня, 21 февраля. Об этом пишет районная газета «Вперёд».
«В яркий солнечный красивый день руководство, учащиеся, педагоги, представители трудовых коллективов пришли в центр города к Огню памяти с цветами, чтобы возложить их к подножию обелиска. Так совпало, что в этот день мы вспоминаем подвиг псковских спецназовцев, погибших под Харсеноем. Это придало событию двойную значимость», – пишет газета.
К собравшимся обратился глава района Юрий Кравцов. Он от души поздравил всех с исторической датой. Слово предоставили главному инициатору и вдохновителю проекта по созданию Аллеи Героев в Пустошке полковнику в отставке, ветерану Вооружённых сил России Николаю Пузыне.
О важности и значимости Дня защитника Отечества говорила депутат районного Собрания от КПРФ Тамара Гультяева и другие. А затем были минута молчания и церемония возложения цветов и гирлянды Славы.
Ранее сообщалось, что торжественный митинг в преддверии Дня защитника Отечества прошёл сегодня в Пскове у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века.
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