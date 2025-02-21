Митинг в преддверии Дня защитника Отечества прошёл в Пскове

16:56, 21 февраля 2025, ПАИ

Торжественный митинг в преддверии Дня защитника Отечества прошёл сегодня в Пскове у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов







































В мероприятии приняли участие депутаты Псковской городской Думы, сотрудники различных ведомств, военнослужащие, кадеты и жители города. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память воинов минутой молчания.

Напомним, что мемориал отремонтировали в 2024 году.