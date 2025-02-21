Митинг в преддверии Дня защитника Отечества прошёл в Пскове
Торжественный митинг в преддверии Дня защитника Отечества прошёл сегодня в Пскове у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
В мероприятии приняли участие депутаты Псковской городской Думы, сотрудники различных ведомств, военнослужащие, кадеты и жители города. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память воинов минутой молчания.
Напомним, что мемориал отремонтировали в 2024 году.
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