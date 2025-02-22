Медали 80-летия Победы вручил ветеранам Геннадий Афанасьев
Юбилейные медали в честь 80-летия Победы вручил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
-
Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева
-
Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева
-
Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева
-
Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева
-
Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева
-
Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева
Медали получили труженицы тыла Нина Петрова и Антонина Фоменкова, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей Юрий Васильев и Владимир Луценко. Геннадий Афанасьев пожелал ветеранам здоровья и благополучия.
Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.
Судебные приставы в Псковской области поздравили участников СВО в преддверии 23 Февраля
Возможность предпремьерного показа фильма «Семь вёрст до рассвета» в Пскове обсудил губернатор со съёмочной группой
Михаил Ведерников: Мы делаем всё для того, чтобы парад Победы в Псковской области в этом году у нас был