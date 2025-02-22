Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медали 80-летия Победы вручил ветеранам Геннадий Афанасьев

Юбилейные медали в честь 80-летия Победы вручил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

  • ветеранам в Дедовичском районе вручили медали в честь 80-летия Победы
    Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева
  • ветеранам в Дедовичском районе вручили медали в честь 80-летия Победы
    Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева
  • ветеранам в Дедовичском районе вручили медали в честь 80-летия Победы
    Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева
  • ветеранам в Дедовичском районе вручили медали в честь 80-летия Победы
    Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева
  • ветеранам в Дедовичском районе вручили медали в честь 80-летия Победы
    Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева
  • ветеранам в Дедовичском районе вручили медали в честь 80-летия Победы
    Фото: телеграм-канал Геннадия Афанасьева

Медали получили труженицы тыла Нина Петрова и Антонина Фоменкова, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей Юрий Васильев и Владимир Луценко. Геннадий Афанасьев пожелал ветеранам здоровья и благополучия.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 февраля 2025

Медали ветеранам в честь 80-летия Победы вручил Алексей Кузьмин
22 февраля 2025

Наталья Мельникова навестила участников СВО в псковском госпитале
22 февраля 2025

Судебные приставы в Псковской области поздравили участников СВО в преддверии 23 Февраля
22 февраля 2025

Возможность предпремьерного показа фильма «Семь вёрст до рассвета» в Пскове обсудил губернатор со съёмочной группой
22 февраля 2025

Михаил Ведерников: Мы делаем всё для того, чтобы парад Победы в Псковской области в этом году у нас был
22 февраля 2025

Медали 80-летия Победы вручил ветеранам Геннадий Афанасьев
22 февраля 2025

Псковские газовики усовершенствовали знания о техобслуживании котлов
22 февраля 2025

«Такие работы мы не примем»: губернатор поручил подрядчику переделать потолок в школе на улице Киселёва в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...