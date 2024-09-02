Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

17:18, 02 сентября 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин своим указом учредил медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю учредить юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», – говорится в указе.

Также в документе постановляется утвердить прилагаемые положение, описание и рисунок юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и наградить медалью ветеранов.