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Общество

Медали ветеранам в честь 80-летия Победы вручил Алексей Кузьмин

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин вручил медали ветеранам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

  • Медали ветеранам в честь 80-летия Победы вручил Алексей Кузьмин
    Фото: телеграм-канал Алексея Кузьмина
  • Медали ветеранам в честь 80-летия Победы вручил Алексей Кузьмин
    Фото: телеграм-канал Алексея Кузьмина
  • Медали ветеранам в честь 80-летия Победы вручил Алексей Кузьмин
    Фото: телеграм-канал Алексея Кузьмина
  • Медали ветеранам в честь 80-летия Победы вручил Алексей Кузьмин
    Фото: телеграм-канал Алексея Кузьмина
  • Медали ветеранам в честь 80-летия Победы вручил Алексей Кузьмин
    Фото: телеграм-канал Алексея Кузьмина

«Мы, нынешнее поколение, глубоко благодарны представителям старшего поколения за всё, что они сделали ради нашей Родины и нашего будущего. За ту стойкость и мужество, с которыми они выдержали испытания тяжёлых времен, вдохновляя нас на доблесть и патриотизм. Труды ветеранов в наших сердцах как драгоценная память о том, что действительно важно», – отметил Алексей Кузьмин.

Он также пожелал ветеранам долгих лет жизни, наполненных миром и добром. «Пусть каждый день приносит радость, а окружающие люди всегда дарят тепло и заботу», – заключил Алексей Кузьмин.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

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