Медали ветеранам в честь 80-летия Победы вручил Алексей Кузьмин

16:57, 22 февраля 2025, ПАИ

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин вручил медали ветеранам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Алексея Кузьмина



Фото: телеграм-канал Алексея Кузьмина



Фото: телеграм-канал Алексея Кузьмина



Фото: телеграм-канал Алексея Кузьмина



Фото: телеграм-канал Алексея Кузьмина









«Мы, нынешнее поколение, глубоко благодарны представителям старшего поколения за всё, что они сделали ради нашей Родины и нашего будущего. За ту стойкость и мужество, с которыми они выдержали испытания тяжёлых времен, вдохновляя нас на доблесть и патриотизм. Труды ветеранов в наших сердцах как драгоценная память о том, что действительно важно», – отметил Алексей Кузьмин.

Он также пожелал ветеранам долгих лет жизни, наполненных миром и добром. «Пусть каждый день приносит радость, а окружающие люди всегда дарят тепло и заботу», – заключил Алексей Кузьмин.