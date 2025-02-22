Алексей Наумец вручил одному из старейших десантников России медаль в честь 80-летия Победы

17:30, 22 февраля 2025, ПАИ

Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы вручил одному из старейших десантников России и 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии Георгию Давыдову сенатор от Псковской области Алексей Наумец. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сенатор поздравил ветерана с наступающим Днём защитника Отечества. Они также вспомнили страницы истории воздушно-десантных войск.

Давыдову Георгию Даниловичу в апреле прошлого года исполнилось 99 лет. Он был призван на фронт в 1943 году в составе 9-й роты 11-й гвардейской воздушно-десантной бригады. Участвовал в освобождении Венгрии и Австрии, а Победу встретил в Чехословакии. За свои подвиги он был награждён множеством боевых наград.