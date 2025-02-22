Участковые провели встречу с жителями многоэтажки на улице Труда в Пскове

18:41, 22 февраля 2025, ПАИ

Правоохранители провели встречу с жителями многоэтажки на улице Труда в Пскове. Основной целью стала разъяснительная работа с псковичами, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе встречи жители района подняли ряд актуальных проблем. В частности, они обратили внимание на систематические нарушения тишины и покоя в ночное время, а также на случаи распития алкоголя в парке и на придомовых территориях. Участники встречи смогли обсудить волнующие их вопросы с сотрудниками полиции.

Кроме того, старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД майор полиции Марианна Крылова провела с жителями профилактическую беседу о мошенничестве в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.