Несовершеннолетним узникам фашистских лагерей из Печор вручили юбилейные медали в честь 80-летия Победы
Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель Совета ветеранов Печорского муниципального округа Александр Демьяненко и волонтёры посетили ветеранов, чтобы торжественно вручить им медали «80 лет Победы». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
В адрес несовершеннолетних узников фашизма Василия Калинина, Марии Семёновой, Георгия Шувалова, Зинаиды Коршуновой, Валентины Ершовой прозвучали слова благодарности, пожелания здоровья, долгих лет жизни.
Символично, что медали были вручены в преддверии Дня защитника Отечества, отметил Валерий Зайцев.
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