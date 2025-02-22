Несовершеннолетним узникам фашистских лагерей из Печор вручили юбилейные медали в честь 80-летия Победы

22:08, 22 февраля 2025, ПАИ

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель Совета ветеранов Печорского муниципального округа Александр Демьяненко и волонтёры посетили ветеранов, чтобы торжественно вручить им медали «80 лет Победы». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В адрес несовершеннолетних узников фашизма Василия Калинина, Марии Семёновой, Георгия Шувалова, Зинаиды Коршуновой, Валентины Ершовой прозвучали слова благодарности, пожелания здоровья, долгих лет жизни.

Символично, что медали были вручены в преддверии Дня защитника Отечества, отметил Валерий Зайцев.

Ранее сообщалось, что пятый фестиваль бокса, посвящённый Дню защитника Отечества, проходит в Печорах.