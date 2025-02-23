Женский патруль поздравил мужчин-водителей с 23 Февраля в Пскове

14:57, 23 февраля 2025, ПАИ

На улицах Пскова сотрудницы Госавтоинспекции вместе с представительницами Всероссийского общества автомобилистов Псковской области поздравили мужчин-водителей с праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция «Женский патруль» была приурочена к Дню защитника Отечества. Девушки в форме пожелали водителям хорошего настроения и безопасных поездок, а также подарили им тематические сувениры. Кроме того, они призвали мужчин соблюдать правила дорожного движения и напомнили о несовместимости алкоголя и вождения.

Мужчины, в свою очередь, благодарили за поздравления и внимание в этот день.

Автоинспекторы убеждены, что благодаря этому нестандартному мероприятию они не только улучшили настроение водителей, но и побудили их к более ответственному поведению на дороге как в праздничный день, так и в дальнейшем.