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Общество

11 медалями в честь 80-летия Победы наградил ветеранов Иван Белугин

11 медалей в честь 80-летия Победы вручил ветеранам глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Ивана Белугина

Вручение состоялось в рамках торжественного открытия Года защитника Отечества.

«Это значимое событие объединило в себе концерт, посвященный Дню защитника Отечества, благотворительную акцию в поддержку участников СВО и церемонию награждения ветеранов. Спасибо всем, кто присоединился к нам в этот вечер и поддержал благотворительную инициативу! Вместе – мы сила!» – отметил глава округа.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

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