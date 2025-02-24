11 медалями в честь 80-летия Победы наградил ветеранов Иван Белугин

07:31, 24 февраля 2025, ПАИ

11 медалей в честь 80-летия Победы вручил ветеранам глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Вручение состоялось в рамках торжественного открытия Года защитника Отечества.

«Это значимое событие объединило в себе концерт, посвященный Дню защитника Отечества, благотворительную акцию в поддержку участников СВО и церемонию награждения ветеранов. Спасибо всем, кто присоединился к нам в этот вечер и поддержал благотворительную инициативу! Вместе – мы сила!» – отметил глава округа.