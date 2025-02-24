11 медалями в честь 80-летия Победы наградил ветеранов Иван Белугин
11 медалей в честь 80-летия Победы вручил ветеранам глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Вручение состоялось в рамках торжественного открытия Года защитника Отечества.
«Это значимое событие объединило в себе концерт, посвященный Дню защитника Отечества, благотворительную акцию в поддержку участников СВО и церемонию награждения ветеранов. Спасибо всем, кто присоединился к нам в этот вечер и поддержал благотворительную инициативу! Вместе – мы сила!» – отметил глава округа.
Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.
Основателей невельской улиточной фермы пригласили на съёмочную площадку фильма «Семь вёрст до рассвета»