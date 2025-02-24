Псковичи могут подать заявку на форум «Территория смыслов»

09:01, 24 февраля 2025, ПАИ

Псковичи от 14 до 35 лет, а также семьи с детьми могут подать заявку на форум «Территория смыслов». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике региона.

В частности, с 7 по 11 июля пройдёт смена «Семья». В ней могут принять участие молодые семьи с детьми. С 13 по 17 июля форум соберёт гостей на «Добро.конференцию» для сообщества «Добро.Центров», ресурсных центров добровольчества, штабов «Мы вместе» и некоммерческих организаций.

С 19 по 23 июля состоится смена «Созидание». Она направлена на молодых предпринимателей. Там можно будет узнать о профессиональном развитии. С 25 по 29 июля площадка соберёт тех, кто интересуется политикой.

А с 31 июля по 4 августа пройдёт смена «Служение». На неё могут подать заявки участники СВО, молодые сотрудники силовых структур, государственные и муниципальные служащие.

Заявку можно заполнить по ссылке.