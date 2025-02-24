Псковичи могут подать заявку на форум «Территория смыслов»
Псковичи от 14 до 35 лет, а также семьи с детьми могут подать заявку на форум «Территория смыслов». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике региона.
В частности, с 7 по 11 июля пройдёт смена «Семья». В ней могут принять участие молодые семьи с детьми. С 13 по 17 июля форум соберёт гостей на «Добро.конференцию» для сообщества «Добро.Центров», ресурсных центров добровольчества, штабов «Мы вместе» и некоммерческих организаций.
С 19 по 23 июля состоится смена «Созидание». Она направлена на молодых предпринимателей. Там можно будет узнать о профессиональном развитии. С 25 по 29 июля площадка соберёт тех, кто интересуется политикой.
А с 31 июля по 4 августа пройдёт смена «Служение». На неё могут подать заявки участники СВО, молодые сотрудники силовых структур, государственные и муниципальные служащие.
Заявку можно заполнить по ссылке.
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