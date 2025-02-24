Пьяный великолучанин угнал грузовик и учинил ДТП

10:22, 24 февраля 2025, ПАИ

Жителя Великих Лук осудили за угон чужого автомобиля, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в марте 2023 года нетрезвый великолучанин захотел прокатиться на чужом автомобиле. Он открыл незапертую дверь машины ГАЗ 5312 3966 и поехал на автомобиле по городу. Однако во время езды мужчина не справился с управлением и попал в ДТП.

Суд признал великолучанина виновным в совершении угона (часть 1 статьи 166 УК РФ). Ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.