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Важность региональной программы «Герои земли Псковской» обосновала Надежда Васильева

Важность региональной программы «Герои земли Псковской» обосновала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева. Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник, 24 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Надежда Васильева. Фото здесь и далее: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Это важная ступень социализации, потому что очень многие ребята утрачивают здоровье, некоторые получают инвалидность и не могут уже вернуться к предыдущим местам работы и службы. И, конечно, есть задача, которая будет реализовываться именно в виде этой программы. У нас появляется новый инструмент для трудоустройства участников СВО», – отметила Надежда Васильева.

Кадровая программа «Герой земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Она является аналогом федеральной программы «Время героев», заметила она.

«В декабре 2024 года наш президент призвал глав субъектов Российской Федерации расширить проект программы «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах. Это у нас и было сделано. Она направлена на поддержку целеустремленных людей, которые уже не раз проявили свой героизм в зоне специальной военной операции», – сказала Надежда Васильева.

Ирина Иванова

При этом ни о каком распределении должностей речи не идёт, заверила директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы Ирина Иванова. «Здесь идёт речь о желании участников СВО дальнейшего служения Родине, но только уже на гражданской службе», – подчеркнула она.

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Важность региональной программы «Герои земли Псковской» обосновала Надежда Васильева

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