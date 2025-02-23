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Общество

Программа «Герои земли Псковской» стартовала

Сегодня, 23 февраля, в Псковской области стартовала регистрация для участия в региональной программе «Герои земли Псковской». Подать заявку можно с 23 февраля по 31 марта.

Программа призвана стать инструментом интеграции участников и ветеранов специальной военной операции в гражданскую жизнь, позволит сформировать новую региональную управленческую элиту из ответственных, смелых и преданных своей стране защитников Отечества. Благодаря этой программе участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.

Стартовая страница сайта программы

К тем, кто хочет стать участником программы, есть определённые требования. Это участие в СВО, наличие высшего или среднего профессионального образования, подтверждённое документом гособразца, наличие управленческого опыта, отсутствие судимости, отсутствие решения суда, лишающего права занимать определённые должности. Кроме того, участники не могут иметь иностранное гражданство и не должны быть организаторами или партнёрами программы.

Для действующих военнослужащих, которые на данный момент принимают участие в СВО, но хотят стать участниками программы, созданы специальные условия и временные промежутки для прохождения всех этапов.

Для удобства всех участников создан специальной сайт. Кроме того, за разъяснениями можно обратиться по телефону 122.

С 1 по 30 апреля начнётся этап тестирования. С 1 по 31 мая пройдут очные собеседования участников с экспертной группой. По итогам всех этапов отбора общественный совет утвердит список участников программы, набравших наибольший суммарный балл, которые будут проходить обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). По его результатам участники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Каждому участнику будут назначены опытные наставники, в числе которых будут глава региона Михаил Ведерников, его заместители, руководители муниципалитетов и их исполнители. Кроме того, для участников программы организуют профильные стажировки. Участники также смогут получить предложения о трудоустройстве на муниципальной и госслужбе, в корпоративных организациях, НКО.

По результатам прохождения обучения участники программы получат диплом установленного образца о профессиональной переподготовке.

Напомним, что в регионе также создан общественный совет региональной программы «Герои земли Псковской». Его возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Заместителями председателя совета являются сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

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