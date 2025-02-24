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Общество

Как проходит рейд пограничников в акватории Чудского озера

В выходные дни на лёд Чудского, Тёплого и Псковского озёр любители зимней рыбалки выходили тысячами. Корреспондент муниципальной газеты «Гдовская заря» принял частие в рейде пограничников в акватории Псковско-Чудского озера с целью проверки соблюдения рыбаками правил пограничного режима.

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

В минувшую субботу, 22 февраля, на льду контролируемых гдовскими пограничниками озёр погранслужбой было зафиксировано порядка двух тысяч человек, в воскресенье – около полутора тысяч. «Несмотря на официальный запрет выхода на лёд Чудского, Тёплого и Псковского озёр, любители зимней рыбалки, пренебрегая собственной безопасностью, тысячами шли на лёд в выходные дни», – пишет газета.

Среди рыбаков – не только жители прибрежных деревень и районного центра, которые имеют право находиться в погранзоне без дополнительного оформления пропусков. На месте находились и жители Ленинградской области (из Сланцев, Кингисеппа, Санкт-Петербурга), гости различных районов Псковской области, а также москвичи и новгородцы.

«Постоянные рейды – ежедневный и очень напряжённый труд пограничников. Вместе с ними практически всегда работают сотрудники Росгвардии. Это была далеко не праздная прогулка на катере с воздушной подушкой. Наша задача в том, чтобы напомнить гражданам о правилах, которые на приграничной территории нарушать нельзя», – рассказал корреспондент газеты, став участником рейда.

Согласно правилам, выход маломерного судна или иного технического средства осуществляется собственником с уведомлением по телефонной связи отделения в Гдове. Делать это необходимо не позднее чем за два часа до его выхода.

Также пребывание граждан в российской части вод акватории Псковско-Чудского водоёма, в пределах которой установлен пограничный режим, разрешено только в светлое время суток – до захода солнца.

«И напоминаем, на сегодняшний день не отменён запрет выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие акватории Псковско-Чудского водоёма. Нарушение грозит административным штрафом», – напоминают пограничиники.

Более подробную информацию о правилах выхода в озеро в пограничной зоне можно получить в отделении (на пограничной заставе) в Гдове по телефонам (8 8113) 13-31-30, 12-30-72.

Ранее сообщалось, что дети в Великих Луках вышли на лёд возле Краснофлотской набережной.

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