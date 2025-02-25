Где граница полномочий омбудсмена в решении бытовых вопросов, объяснил Дмитрий Шахов

17:53, 25 февраля 2025, ПАИ

Какие бытовые вопросы, связанные с нарушением прав, может решить омбудсмен, объяснил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 25 февраля.

«Здесь мы достаточно ограничены в правах, потому что жалобы на коммерческие организации мы не можем принимать в силу закона. Главная задача уполномоченного – это защитить права гражданина, если его права нарушили органы власти. Но, тем не менее, мы всё равно в эти вопросы вникаем и, по крайней мере, даём консультации гражданину, как его права лучше восстановить. В каких-то случаях видим, что гражданин обратился не только в управляющую компанию, но и обжаловал эти решения в государственных органах, которые не приняли соответствующих мер. И тогда мы на законных основаниях начинаем гражданину помогать», – рассказал он.

При этом обращения, поступающие по вопросам, которые происходят между жильцами одной лестничной клетки, аппарат уполномоченного не может рассмотреть, так как стороны самостоятельно взаимодействуют. «Но если они не договариваются, то, конечно, идут в суд. И тогда мы выступаем как защитник их прав в споре с органами власти», – заключил Дмитрий Шахов.