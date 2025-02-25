Взаимодействуют ли между собой псковские омбудсмены, рассказал Дмитрий Шахов

19:12, 25 февраля 2025, ПАИ

Взаимодействуют ли между собой псковские омбудсмены, рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 25 февраля.

«Поскольку появились два специализированных уполномоченных, один по защите прав предпринимателей, другой по защите прав ребёнка, то законодательство чётко разграничило: всё, что касается граждан до 18 лет, относится к уполномоченному по правам ребёнка. Всё, что касается собственности, коммерческой деятельности, – это всё защита прав предпринимателей», – отметил он.

Но у уполномоченных есть пересекающиеся темы, заметил гость эфира. «Недавно одна из мам обратилась к нам по поводу того, что её бывший муж вывез ребёнка по дипломатическим каналам за пределы страны, она с ним общаться не может. В этой части, конечно же, права ребёнка затронуты. Соответственно, мы передаём дело моей коллеге для рассмотрения», – объяснил Дмитрий Шахов.

При этом таких вопросов, требующих передачи обращения другому уполномоченному, немного. «Но если появляются вопросы, которые затрагивают либо две, либо три наши сферы, то мы собираемся для того, чтобы выработать общую позицию и определить наиболее оптимальные решения для защиты и восстановления прав граждан», – подчеркнул омбудсмен.