Зачем на приёмах граждан нужны психологи, объяснил уполномоченный по правам человека в Псковской области

19:01, 25 февраля 2025, ПАИ

Зачем на приёмах граждан нужны психологи, объяснил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 25 февраля.

«На некоторых приёмах желательно, чтобы рядом с уполномоченным сидел психолог, который в принципе может потом человека забрать и решить те вопросы, которые касаются чисто психологического состояния. Люди приходят разные. Нечего скрывать, что приходят люди с нарушением психики или настолько возбуждены неудовольствием на органы власти, что готовы всех привлечь к ответственности», – поделился гость радиостанции.

Несмотря на иногда неправильное поведение граждан на приёме, чиновник в любом случае обязан их выслушать и постараться на основании своего опыта, образования или принципов работы объяснить человеку, как правильно защитить его права и чем он может в этом вопросе помочь, подчеркнул омбудсмен.

«Сейчас для региональных уполномоченных достаточно часто устраивают всевозможные семинары и тренинги, в том числе посвящённые работе с психологически неуравновешенными гражданами. Нам объясняют, как себя правильно вести на приёме, как правильно взаимодействовать со средствами массовой информации, с представителями других сфер. И это самообразование, которое позволяет находиться в тонусе и принимать правильные решения в беседах с теми гражданами, которые к нам приходят», – заключил Дмитрий Шахов.