Петербургские спасатели МЧС обменялись опытом с псковскими коллегами
Под руководством ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу прошла штабная тренировка по подготовке к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров в 2025 году. Участниками учений стали псковские спасатели, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
В ходе учений отработаны вопросы предупреждения сезонных рисков и мониторинга обстановки с использованием информационных систем и данных дистанционного зондирования земли.
Участники штабной тренировки обменялись накопленным опытом в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций.
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