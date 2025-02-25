Петербургские спасатели МЧС обменялись опытом с псковскими коллегами

20:11, 25 февраля 2025, ПАИ

Под руководством ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу прошла штабная тренировка по подготовке к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров в 2025 году. Участниками учений стали псковские спасатели, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В ходе учений отработаны вопросы предупреждения сезонных рисков и мониторинга обстановки с использованием информационных систем и данных дистанционного зондирования земли.

Участники штабной тренировки обменялись накопленным опытом в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций.

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