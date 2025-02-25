Ещё пятерым ветеранам Великой Отечественной войны из Псковского района вручили юбилейные медали
Встреча с ветеранами прошла в Нееловской сельской библиотеке. В ходе мероприятия глава Псковского района Наталья Фёдорова вручила юбилейные награды к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне двум ветеранам – Людмиле Петровой и Галине Алексеевой. Об этом глава муниципалитета сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В душевной беседе ветераны поделились воспоминаниями о тех страшных годах, подпевали песням военных лет, которые исполнили участники вокального коллектива «Подруги» и артисты Неёловского РДК. Тех, кто не смог присутствовать на встрече, мы посетили на дому – Зинаиду Ивановну Косьянову, Марию Дмитриевну Тимашеву и Марию Семёновну Зыбину. Все они заслуживают внимания, заботы и личного участия. От всего сердца каждому ветерану желаю доброго здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия», – сказала Наталья Фёдорова.
Ранее сообщалось, что псковская молодёжь встретилась с людьми, пережившими блокаду Ленинграда.
Ещё пятерым ветеранам Великой Отечественной войны из Псковского района вручили юбилейные медали
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