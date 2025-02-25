Псковская молодёжь встретилась с людьми, пережившими блокаду Ленинграда

18:56, 25 февраля 2025, ПАИ

Акция «Встреча с мужеством» прошла в Пскове в региональном центре подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области













Молодёжь региона встретилась с людьми, пережившими блокаду Ленинграда. Почётными гостями стали председатель Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда», ветеран Лариса Кравцова и член общественной организации, ветеран Антонина Кондрашина.

Они рассказали, как люди поддерживали друг друга в те годы и верили в победу. «Блокадники Ленинграда вставали и шли, полуживые, но выполняли свой долг. И день и ночь работали фабрики, заводы. Труд и оборона были вместе, рядом, и это помогло одержать Победу», – отметила ветеран Великой Отечественной войны Лариса Кравцова.

Ветеран Антонина Кондрашина рассказала о своём блокадном детстве: «Я помню, мне было всего 3,5 года, мы сидим во дворе с мамой, братом и сестрёнкой, а за нами летят самолёты, как сейчас в фильмах показывают, чёрные-чёрные самолёты».