В Гдовском музее истории края презентовали новую книгу об освобождении города Сланцы
Презентация новой книги Владимира Будько об освобождении города Сланцы от немецко-фашистских захватчиков состоялась в Гдовском музее истории края сегодня, 25 февраля. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».
Для написания книги автор использовал архивные документы, мемуары участников боевых действий и партизан.
«Для гдовичей в книге тоже много интересной и важной исторической информации. Книгу Владимир Иванович подарил музею», – пишет газета.
Ранее сообщалось, что книга известного псковского учителя Владимира Чиганашкина «Автобиомемуары» опубликована в электронной библиотеке.
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В Гдовском музее истории края презентовали новую книгу об освобождении города Сланцы
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