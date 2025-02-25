В Гдовском музее истории края презентовали новую книгу об освобождении города Сланцы

22:35, 25 февраля 2025, ПАИ

Презентация новой книги Владимира Будько об освобождении города Сланцы от немецко-фашистских захватчиков состоялась в Гдовском музее истории края сегодня, 25 февраля. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Для написания книги автор использовал архивные документы, мемуары участников боевых действий и партизан.

«Для гдовичей в книге тоже много интересной и важной исторической информации. Книгу Владимир Иванович подарил музею», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что книга известного псковского учителя Владимира Чиганашкина «Автобиомемуары» опубликована в электронной библиотеке.