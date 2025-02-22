Книга известного псковского учителя Владимира Чиганашкина «Автобиомемуары» опубликована в библиотеке

18:55, 22 февраля 2025, ПАИ

В электронной библиотеке опубликована книга псковского учителя Владимира Чиганашкина «Автобиомемуары». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Автор – известный в России педагог, долгие годы работавший учителем физики в Псковском техническом лицее. Его идеи и практический опыт нашли отражение в многочисленных научных публикациях и в книге «Красота физики», выдержавшей четыре переиздания. Его труд «Автобиомемуары» затрагивает темы становления личности в контексте истории страны, развития профессионала-педагога, а также знакомит с уникальными краеведческими сведениями.

Найти книгу можно по ссылке.