Участок тротуара перекроют в Великих Луках до конца года

23:31, 25 февраля 2025, ПАИ

Тротуар на чётной стороне улицы Комсомольской в Великих Луках от дома № 18/49 до улицы Комсомольца Зверева будет закрыт для пешеходов с 26 февраля по 31 декабря 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, с 26 февраля до 4 апреля движение транспорта будет временно прекращено на улице Сибирцева от дома № 23 до дома № 21. В качестве объезда предлагается использовать улицы Лизы Чайкиной, Розы Люксембург и Ставского, а также проспект Ленина.