Участок тротуара перекроют в Великих Луках до конца года
Тротуар на чётной стороне улицы Комсомольской в Великих Луках от дома № 18/49 до улицы Комсомольца Зверева будет закрыт для пешеходов с 26 февраля по 31 декабря 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Кроме того, с 26 февраля до 4 апреля движение транспорта будет временно прекращено на улице Сибирцева от дома № 23 до дома № 21. В качестве объезда предлагается использовать улицы Лизы Чайкиной, Розы Люксембург и Ставского, а также проспект Ленина.
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