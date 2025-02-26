Усилить в муниципалитетах работу по обеспечению улиц освещением в течение всей ночи поручил Михаил Ведерников

08:59, 26 февраля 2025, ПАИ

Усилить в муниципалитетах работу по обеспечению улиц освещением в течение всей ночи поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

«Достаточно хорошими темпами мы приводим в нормативное состояние дороги, соответственно, люди не соблюдают скоростной режим. Но отдельная тема – это ДТП в границах населенных пунктов. Я напомню, что мы принимали на ассоциации решения, «Псковавтодор» забрал часть сетей на себя. Болеее 40 миллионов рублей ежегодно это дает экономию муниципальным образованиям», – отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что нужно держать на постоянном контроле участки дорог, где расположены пешеходные переходы, остановки, социальные учреждения, участки с интенсивным движением, и использовать все имеющиеся возможности для освещения не по графику, а в течение всего темного времени суток. Михаил Ведерников также поручил главам муниципалитетов подготовить предложения по поддержке наиболее значимых мест, где у муниципалитета нет возможности оперативно организовать полноценное освещение, но это нужно сделать. Решение этого вопроса будет организовано в рамках инициативного бюджетирования на 2025 год.

Кроме того, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская порекомендовала до марта 2025 года каждому главе в своем муниципалитете организовать ревизию состояния каждого объекта уличного освещения. А до 1 июня рекомендуется в муниципалитетах, в которых имеются почасовые графики уличного освещения, их отменить и освещение производить полностью в темное время суток.

Параллельно с этим до 1 октября необходимо организовать освещение все темное время суток на местных дорогах в сельской местности.

Также Михаил Ведерников поручил сделать по каждому муниципалитету план-график от наиболее сложных участков, где освещение востребовано, проработать вопрос замены приборов освещения на энергосберегающие.