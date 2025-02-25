Участники регионального Совета муниципальных образований собрались в Пскове

19:25, 25 февраля 2025, ПАИ

Заседание правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» прошло в Пскове во вторник, 25 февраля. В обсуждении актуальных вопросов, касающихся муниципального сообщества, приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главы городских округов, муниципальных округов и районов, представители исполнительных органов региона и управлений аппарата правительства области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Впервые в работе совета принял участие прокурор Псковской области Андрей Мошков. Он обсудил с участниками заседания вопросы, требующие особого внимания, межведомственного взаимодействия и совместных конструктивных решений. Один из таких вопросов касался безопасности дорожного движения в населённых пунктах муниципальных образований.

Особое внимание было уделено организации постоянного и бесперебойного освещения улиц. Михаил Ведерников назвал эту тему важной и поблагодарил глав, где система уличного освещения работает исправно. Руководителям муниципальных образований, где освещение в городах, посёлках и деревнях отсутствует или организовано по графику, губернатор поручил оперативно решить эту проблему. В первую очередь необходимо организовать освещение улиц вблизи социальных учреждений, автобусных остановок и пешеходных переходов, а также в местах с интенсивным движением транспорта. «Это ваша зона ответственности», – подчеркнул глава региона. Он предложил привлекать к работе территориальные общественные самоуправления и участвовать в различных программах.

Михаил Ведерников также выразил готовность поддержать муниципальные образования в организации освещения на наиболее сложных или значимых с точки зрения безопасности граждан участках. Средства на эти цели уже запланированы в рамках конкурса инициативных проектов на текущий год.

Александр Котов поддержал предложение губернатора и обратил внимание на необходимость продолжения работы по увеличению нормативов расходов на уличное освещение в муниципальных образованиях. Обращаясь к главам муниципалитетов, губернатор особо подчеркнул, что одним из значимых результатов совместной работы стала муниципальная реформа. Единая модель управления на территории всего региона позволит сконцентрировать ресурсы и повысить эффективность управления. «Десять оставшихся муниципалитетов выступили с инициативой и приняли решение перейти к этой форме управления. Важно, чтобы это решение было одобрено депутатами», – отметил глава региона.

В настоящее время в муниципалитетах активно ведётся кадровая работа – привлечение новых сотрудников и повышение квалификации действующих муниципальных служащих. Михаил Ведерников сообщил о проведении в правительстве региона очередной стратегической сессии, посвящённой работе системы ЖКХ.

Отметим, программа «Герои земли Псковской» направлена на привлечение квалифицированных кадров, в том числе в органы местного самоуправления, подчеркнул губернатор. «По сути, это программа кадрового резерва Псковской области. В её рамках участники специальной военной операции могут получить дополнительные знания, компетенции и опыт, а также найти работу в органах местного самоуправления. Для нас это возможность пополнить ряды муниципальных служащих грамотными управленцами», – сказал Михаил Ведерников и сообщил, что в программу уже подали заявки около 80 человек.

Ещё один важный момент, на который губернатор обратил внимание в ходе заседания, – подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на федеральном, региональном и муниципальном уровнях особое внимание уделяется патриотическим мероприятиям и всесторонней поддержке ветеранов. Одна из тем, затронутых в ходе заседания, касалась работы над формированием единой наградной системы региона.

По итогам заседания Михаил Ведерников поблагодарил муниципальное сообщество за активную и результативную работу, а также за открытый диалог. «Мы многое сделали, но ещё многое предстоит сделать», – сказал он.