Меньше семи часов осталось до торжественной церемонии вручения премии «Народное признание – 2024»

Меньше семи часов осталось до торжественной церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024», которая состоится сегодня, 26 февраля, в 19:00.

Мероприятие пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Дресс-код для участников и гостей церемонии – black tie.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка».

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.