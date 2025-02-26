Продление налоговой льготы и уточнение параметров госпрограмм рассмотрел бюджетный комитет Псковского областного Собрания

12:37, 26 февраля 2025, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством вице-спикера Александра Братчикова прошло в Псковском областном Собрании депутатов накануне февральской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Обсуждение законодательных инициатив началось с подготовленного областным правительством законопроекта, расширяющего категории получателей региональных мер социальной поддержки. Члены комитета поддержали проект закона, дающий право на ежемесячную денежную выплату родителям и супругам добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции в составе добровольческих формирований. Сейчас эту выплату предоставляют только родственникам погибших военнослужащих. По данным военного комиссариата Псковской области, численность супругов и родителей добровольцев, которым выдали удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий, составляет 17 человек.

Поддержку депутатов получил законопроект о продлении на этот год налоговой льготы для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Преференции предусмотрены в соответствии с указом президента РФ. Обязательными требованиями для IT-компаний для использования пониженной ставки по налогу, взимаемому при применении упрощённой системы налогообложения, являются регистрация в регионе и наличие государственной аккредитации.

По словам заместителя руководителя правительственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Марины Аникеевой, в Псковской области государственную аккредитацию прошли 30 компаний из сферы информационных технологий, семь из которых ранее воспользовались предоставленной регионом мерой поддержки, что позволило бизнесу сэкономить более 13 миллионов рублей.

Руководитель управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов добавил, что, по информации, полученной от руководителей нескольких псковских IT-компаний, высвобожденные от сокращения налоговой нагрузки средства направляются на увеличение заработной платы сотрудников.

«В целом я, конечно, за технологическое развитие, хотя концептуально считаю, что нужно предусматривать налоговые льготы и для организаций других видов деятельности», – прокомментировал законопроект Александр Братчиков, также обратив внимание на возможные выпадающие доходы местных бюджетов. Комитет рекомендовал принять законопроект в двух чтениях.

На заседании депутаты рассмотрели предложенные областным правительством корректировки восьми действующих государственных программ, связанных с уточнением объёмов финансирования и порядка выделения федеральных и региональных субсидий. Рекомендательное решение комитета – поддержать предложения с учётом замечаний Счётной палаты и правового управления Собрания.

Также члены бюджетного комитета рассмотрели процедурный вопрос о прекращении полномочий председателя областной Счётной палаты Марины Хохловой в связи с окончанием пятилетнего срока, установленного для пребывания на этом посту. Кандидатура Марины Хохловой вновь предложена для назначения на государственную должность председателя Счётной палаты Псковской области. Соответствующее представление спикера областного Собрания депутатов Александра Котова было направлено в Счётную палату РФ на согласование.