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Общество

Началась торжественная церемония вручения премии «Народное признание»

Торжественная церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» стартовала в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 26 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Изображение: ПАИ

Трансляция мероприятия доступна на сайте, а также в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в эфире телеканала «Первый Псковский».

По традиции на церемонию вручения приглашены все финалисты премии.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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