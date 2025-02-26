Началась торжественная церемония вручения премии «Народное признание»
Торжественная церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» стартовала в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 26 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Трансляция мероприятия доступна на сайте, а также в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в эфире телеканала «Первый Псковский».
По традиции на церемонию вручения приглашены все финалисты премии.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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