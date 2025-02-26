Началась торжественная церемония вручения премии «Народное признание»

19:08, 26 февраля 2025, ПАИ

Торжественная церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» стартовала в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 26 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Трансляция мероприятия доступна на сайте, а также в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в эфире телеканала «Первый Псковский».

По традиции на церемонию вручения приглашены все финалисты премии.