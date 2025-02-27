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Общество

Бланки для участников акции «Губернаторский дневник» появятся в конце апреля

Школьники Пскова в этом году, так же как и в прошлом, участвуют в акции «Губернаторский дневник» отдельным потоком. Свои пятёрки школьники из областной столицы смогут прислать в конце учебного года. Бланк и ссылки на отправку появятся ориентировочно 30 апреля 2025 года. Как всегда, их опубликуют на сайте ПАИ и в соцсетях акции.

Так же, как и у школьников области, заявки на участие в конкурсе у псковичей принимаются в трёх группах: 2–4-е классы, 5–7-е классы и 8–11-е классы. Оценки за весь год вносятся в один бланк, заверяются директором и печатью и отправляются по ссылке в редакцию. Таким образом, на чаепитие к губернатору отправятся три отличника из Пскова.

Победителем станет школьник, заработавший большее количество пятёрок в году в своей возрастной группе. Напомним, что на конкурс отправляется бланк только с пятёрками из электронного журнала. Оценки за домашние и классные работы в тетрадях, за поведение и общественную работу не учитываются.

За новостями акции следите на сайтах ПАИ, «Комсомольской правды – Псков» и в официальной группе акции «Губернаторский дневник» в соцсети «ВКонтакте». Подписывайтесь на группу, чтобы не пропустить важные сообщения.

Второй год подряд партнёром акции «Губернаторский дневник» является «Альфа-Банк». Сейчас он предлагает выгодную программу лояльности для малого и среднего бизнеса под названием «Деньги сверху». Эта программа даёт предпринимателям уникальную возможность зарабатывать бонусные баллы за привычные банковские операции и обменивать их на различные услуги и предложения как самого банка, так и его партнёров.

Программа «Деньги сверху» предлагает многоуровневую систему награждений, которая позволяет участникам зарабатывать баллы за каждое выполнение обычных операций с расчётным счётом в рублях и по картам «Альфа-Бизнес». Чем дольше клиент пользуется услугами банка, тем выше его уровень и тем больше баллов начисляется за те же операции. Каждый месяц участники могут получать до 10 000 баллов за кешбэк по картам, а также бонусные баллы за такие действия, как зачисление средств на счёт, налоговые платежи и использование эквайринговых услуг. Более того, при первом пополнении бизнес-карты или первой покупке по ней в течение первых 30 дней можно заработать до 1 000 баллов.

Одним из ключевых преимуществ программы является возможность обменивать баллы не только на деньги (конвертация: 1 балл = 1 ₽), но и на оплату различных банковских услуг, таких как подписки на переводы, а также на привлекательные предложения партнёров – бесплатные поездки в «Яндекс Go», интернет билайна, услуги S7 Corp, промокоды Ozon или «Яндекс Маркет», скидки в интернет-магазинах и многое другое.

Программа «Деньги сверху» становится доступной для всех клиентов, открывших расчётный счёт в «Альфа-Банке». Для того чтобы участвовать, достаточно совершать повседневные операции, а начисление баллов будет происходить автоматически. Участники могут в любой момент просмотреть свой бонусный баланс и воспользоваться накопленными баллами через интернет-банк.

«Альфа-Банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам девяти месяцев 2024 года, согласно бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ, чистая прибыль «Альфа-Банка» составила 190 миллиардов рублей. Клиентская база составляет более 1,9 миллиона корпоративных клиентов и 36 миллионов физических лиц. «Альфа-Банк» развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2 500 городов с доставкой.

Следите за новостями акции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/gubdnevnik).

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16 января 2015 года.

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