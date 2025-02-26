Диетолог рассказал о последствиях снижения уровня кортизола
Утомляемость, которая не проходит даже после отдыха, и проблемы со сном могут быть вызваны низким уровнем кортизола в организме. Об этом «Известиям» 26 февраля рассказал врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов,
Кортизол – это не только гормон, который помогает организму адаптироваться к стрессу, но и источник энергии. Он вырабатывается в надпочечниках, которые находятся над почками.
Если человек постоянно испытывает стресс, мало спит или переутомляется, надпочечники могут «истощиться», и выработка кортизола снижается. В результате у человека появляется хроническая усталость, проблемы со сном и чувство усталости сразу после пробуждения. Утром энергии мало, а вечером её слишком много, и непонятно, как с этим справиться. По словам Семирядова, с такими жалобами к нему обращаются около 80% пациентов.
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