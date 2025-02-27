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Общество

Международный день оптимиста празднуют сегодня

Каждый год 27 февраля отмечается Международный день оптимиста. Хотя этот день не имеет официального статуса, его популярность растёт с каждым годом, сообщает calend.ru.

Автор идеи праздника остаётся неизвестным, как и причина выбора именно этой даты. Тем не менее многие сторонники считают, что отмечать его в конце зимы — это отличный способ вспомнить о приближающейся весне и тёплых солнечных днях, что даёт ещё одну возможность насладиться жизнью.

Главная черта оптимистов — это способность находить хорошее в любой ситуации и радоваться даже мелочам.

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