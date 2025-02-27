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Общество

Почти 12 млн рублей на программу социальной газификации получит Псковская область

Псковская область получит 11,9 миллиона рублей для реализации программы социальной газификации, которая позволит субсидировать подключение домов жителей к природному газу, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее распоряжение о распределении средств для 55 регионов страны подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Программу социальной газификации инициировал президент России в 2021 году. С февраля 2023 года государство частично компенсирует льготным категориям граждан затраты на прокладку газопровода до участка и подключение газа к дому. Размер субсидии составляет 100 тысяч рублей.

В Псковской области право на такую поддержку имеют ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и их семьи, многодетные семьи, малоимущие граждане, включая семьи с детьми, инвалиды I группы, а также лица, ухаживающие за детьми-инвалидами.

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