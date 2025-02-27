Россияне рассказали, в каких профессиях они бы хотели видеть своих детей

08:46, 27 февраля 2025, ПАИ

Чаще всего родители хотят, чтобы их дети работали сфере IТ (31%), медицинских (21%) или инженерных (15%) услуг, следует из результатов опроса группы «Ренессанс Страхование» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, пишет РБК.

Более половины родителей (54%) уверены, что успех в карьере и стабильный заработок зависят не от выбранной специальности, а от личных способностей и упорства. При этом почти 80% респондентов отметили, что легко примут любой выбор своего ребенка (78%).

Чаще всего родители хотят, чтобы их дети работали в сфере IТ (31%), медицинских (21%) или инженерных (15%) услуг. Желание видеть своих детей в IТ наиболее активно высказывают респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Профессию врача выбирают в основном опрошенные возрастной группы 34–35 лет (27%), а инженера — респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (19%).

Исследователи также отметили, что среди тех, кто хочет видеть своего ребенка врачом, большинство сами работают в этой профессии. Почти 40% медиков хотели бы, чтобы их дети стали IT-специалистами.

Среди респондентов самым распространенным видом деятельности оказался фриланс (48%). Вторым по популярности вариантом является работа в крупных частных и государственных компаниях (37%). Говоря о собственном деле, почти 70% опрошенных в возрасте 18–24 лет хотели бы, чтобы их ребенок владел своим бизнесом (68%). Среди респондентов 25–34 лет такое желание выразили 50%.

Помимо наиболее популярных специальностей, исследователи выявили и наименее желаемые профессии. В топ-5 наименее предпочтительных попали: блогер (28% участников), автомеханик (17%), воспитатель/няня (16%), актер (15%) и агент по недвижимости (13%). Также в этот перечень вошли мастер ногтевого сервиса (12%), бухгалтер (11%), продавец-консультант (10%) и учитель (8%).