О традициях Масленичной недели рассказали псковичам
О традициях Масленичной недели рассказала руководитель коллектива народного фольклора «Уграда» Галина Березина, сообщает телеканал «Первый Псковский».
Широкие гулянья и походы в гости по традиции начинаются в четверг, пятницу сопровождают «тёщины блины».
«Тесть приезжал и зазывал зятя с четверга погостевать к бабушке да к матери, а в субботу проходили «золовкины посиделки». В этот день братья и сёстры своими семьями ездили друг к другу в гости», – отметила Галина Березина.
Особенный день для православных людей на праздничной неделе – воскресенье. В это время просят прощения у тех, перед кем чувствовали вину, добавила она.
Ранее псковичам назвали норму потребления блинов в день.
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