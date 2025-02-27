Банк ПСБ поддержал премию «Народное признание – 2024»

12:16, 27 февраля 2025, ПАИ

Банк ПСБ поддержал Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024». Торжественная церемония прошла в Большом концертном зале Псковской областной филармонии вчера, 26 февраля. В мероприятии принял участие региональный директор Псковского филиала ПСБ Андрей Копосов, который вручил награду победителям в номинации «Событие».

Компания всячески поддерживает социально значимые инициативы и оказывает содействие развитию регионов своего присутствия, подчеркнул Андрей Копосов.

«Банк ПСБ, как социально ответственная организация, видит свою миссию не только в предоставлении финансовых услуг, но и в поддержке инициатив, направленных на развитие регионов. Общественная премия «Народное признание» – это отличная площадка для выявления и награждения людей, которые собственными силами и трудом вносят вклад в процветание региона. Мы гордимся возможностью быть частью этого важного события и поддерживать тех, кто своим примером вдохновляет других на новые свершения», – сказал он.

Поддержка подобных проектов способствует укреплению связей между бизнесом и обществом, а также созданию благоприятной среды для развития Псковской области, обратил внимание Андрей Копосов. Банк ПСБ планирует и в дальнейшем активно участвовать в общественной жизни Псковской области, поддерживая проекты, направленные на повышение качества жизни и развитие региона, заверил он.

Напомним, что «Народное признание» — это первая общественная премия Псковской области, которая с 2010 года вручается лучшим представителям всех сфер жизни региона по итогам интернет-голосования. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области. Эта премия, собравшая множество талантливых и инициативных людей, вносящих значительный вклад в жизнь общества, уже стала важным ежегодным событием в жизни региона.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». ИНН 7744000912.