В номинации «Событие» премии «Народное признание – 2024» лучшей стала «Дорога жизни» в Невеле

20:10, 26 февраля 2025, ПАИ

Военно-историческая реконструкция «Дорога жизни», организованная по инициативе Псковской общественной организации – военно-исторического клуба «Моторы Победы» в сотрудничестве с детским театральным коллективом «Ладошки» и драматическим коллективом «Мозаика», удостоена Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Событие». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.

Награду заместителю руководителя клуба «Моторы Победы» Дмитрию Иванову и участнице клуба Ольге Агафоновой вручили заместитель начальника УМВД России по Псковской области Сергей Ащеулов и региональный директор офиса «Псковский» ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Копосов.

«Хочется восхититься организациями, людьми, которые достигли таких значимых высот, в ожидании победы проявляют свои мужество, творчество, талант, и пожелать успехов во всех направлениях», – подчеркнул Сергей Ащеулов.

Андрей Копосов также поблагодарил участников, которые уже 15 лет заявляются на премию, участвуют, побеждают и делают Псковскую область лучше и сильнее.

«Для нас огромная честь быть победителями в этой номинации. Но мы считаем, что все участники и номинанты премии уже являются победителями. Мы делаем общее дело. Спасибо всем, кто нас поддержал. Для нас эта награда будет стимулом делать новое и доносить ту мысль, которая является основной для клуба», – подчеркнула в свою очередь Ольга Агафонова.

Также в число финалистов премии в этой номинации вошли финальный этап Кубка России по ралли «Пушкинские Горы – 2024» и международная встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы в Себежском районе.