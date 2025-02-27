Региональные налоговые льготы для IT-компаний продлены на 2025 год

13:55, 27 февраля 2025, ПАИ

IT-компании, зарегистрированные в Псковской области и прошедшие государственную аккредитацию, смогут воспользоваться налоговой льготой. На 42-й сессии депутаты Собрания внесли соответствующие изменения в областное законодательство, продлив ранее установленную преференцию на 2025 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Пониженная ставка по налогу, взимаемому при применении упрощённой системы налогообложения, установлена в размере 5 % в случае, если объектом налогообложения являются «доходы, уменьшенные на величину расходов», и 1 % в случае, если объектом налогообложения являются «доходы».

На сегодняшний день в Псковской области государственную аккредитацию прошли 30 организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, семь из которых ранее воспользовались предоставленной регионом мерой поддержки. В связи с продлением пониженных ставок для IT-компаний на 2025 год сумма выпадающих доходов консолидированного бюджета области прогнозируется в размере 18 миллионов рублей.