Региональные налоговые льготы для IT-компаний продлены на 2025 год
IT-компании, зарегистрированные в Псковской области и прошедшие государственную аккредитацию, смогут воспользоваться налоговой льготой. На 42-й сессии депутаты Собрания внесли соответствующие изменения в областное законодательство, продлив ранее установленную преференцию на 2025 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.
Пониженная ставка по налогу, взимаемому при применении упрощённой системы налогообложения, установлена в размере 5 % в случае, если объектом налогообложения являются «доходы, уменьшенные на величину расходов», и 1 % в случае, если объектом налогообложения являются «доходы».
На сегодняшний день в Псковской области государственную аккредитацию прошли 30 организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, семь из которых ранее воспользовались предоставленной регионом мерой поддержки. В связи с продлением пониженных ставок для IT-компаний на 2025 год сумма выпадающих доходов консолидированного бюджета области прогнозируется в размере 18 миллионов рублей.
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