«ЛизаАлерт» присоединилась к поискам великолучанина без большого пальца

15:26, 27 февраля 2025, ПАИ

К поискам 48-летнего Эдуарда Васильева присоединился поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области, сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина проживает в Великих Луках. С 13 февраля 2025 года его местонахождение неизвестно.

Ростом он 168 сантиметров, у него худощавое телосложение, зелёные глаза, тёмно-русые волосы, короткая стрижка.

Особые приметы: отсутствует большой палец на правой руке.

Предположительно, мужчина был одет в зелёную куртку, серый свитер, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Эдуарда Васильева, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Ранее о пропаже великолучанина сообщал поисковый отряд «След».