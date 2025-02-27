«ЛизаАлерт» присоединилась к поискам великолучанина без большого пальца
К поискам 48-летнего Эдуарда Васильева присоединился поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области, сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина проживает в Великих Луках. С 13 февраля 2025 года его местонахождение неизвестно.
Ростом он 168 сантиметров, у него худощавое телосложение, зелёные глаза, тёмно-русые волосы, короткая стрижка.
Особые приметы: отсутствует большой палец на правой руке.
Предположительно, мужчина был одет в зелёную куртку, серый свитер, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные сапоги.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Эдуарда Васильева, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
Ранее о пропаже великолучанина сообщал поисковый отряд «След».
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