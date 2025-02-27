Собаку из Финляндии не пропустили через госграницу в Псковской области
Собаку не пропустили через госграницу в МАПП «Шумилкино» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Домашний питомец следовал с владельцем из Финляндии в Москву.
Во время документарного контроля установили, что в ветеринарном паспорте собаки нет сведений о вакцинации за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций, лептоспироза.
Ввоз собаки на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформили декларацию о возврате животного, уточнили в пресс-службе.
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