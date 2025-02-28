Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

07:44, 28 февраля 2025, ПАИ

27 февраля на 89-м году жизни умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский, сообщает «Спорт-Экспресс».

О смерти шахматиста сообщил президент ФШР Андрей Филатов. «Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны», — приводит его слова ТАСС.

Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. Десятым чемпионом мира он стал в 1969-м, со второй попытки победив в титульном матче Тиграна Петросяна, а спустя три года в Рейкьявике уступил корону американцу Роберту Фишеру.

Борис Спасский — двукратный чемпион СССР. В 1976-м гроссмейстер эмигрировал во Францию, но в 2012 году вернулся в Россию. После смерти Василия Смыслова в 2010-м Спасский стал старейшим среди ныне живущих чемпионов мира по шахматам.

Борис Спасский был награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовую доблесть», а также отмечен Почетной грамотой президента РФ. Также он дважды удостаивался престижной награды — шахматного «Оскара», которая вручалась лучшему игроку года.