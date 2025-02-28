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Общество

Общественная палата региона представит Александра Котова к званию «Почётный гражданин Псковской области»

Заседание Общественной палаты Псковской области проходит в пятницу, 28 февраля, передает корреспондент ПАИ. Члены палаты рассматривают вопрос о представлении спикера регионального парламента Александра Котова к званию «Почетный гражданин Псковской области».

Заседание Общественной палаты Псковской области. Фото: ПАИ

«Это пленарное заседание посвящено тому представлению, которое поступило в адрес Общественной палаты от губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова. Оно посвящено тому, чтобы представить кандидатуру Котова Александра Алексеевича, председателя Псковского областного Собрания, к званию «Почетный гражданин Псковской области», – сообщил председатель Общественной палаты региона Александр Седунов. Он отметил, что Александр Котов – человек, который внес важный вклад в развитие региона.

«Считаю, что Александр Алексеевич достоин этого звания. На протяжении многих лет он представлял интересы нашего региона во всех направлениях, будь то региональный уровень, уровень представления Парламентской Ассоциации Северо-Запада или Федерального Собрания, где он также очень активно взаимодействовал с нашими коллегами из Госдумы и Совета Федерации», – заключил Александр Седунов.

«Александр Алексеевич приезжает в муниципалитет региона, встречается с жителями, встречается с гражданами, решает многочисленные задачи и проблемы, которые стоят по самым разнообразным поводам. Будь то освещение в том или ином населенном пункте, будь то социальная помощь, будь то социальная защита, будь то вопросы здравоохранения. Александр Алексеевич принимает огромное участие в наделении жильем медицинских работников у нас на территории Псковской области. Это очень важно. Я хочу поддержать кандидатуру Александра Алексеевича», – отметил председатель Общественной палаты региона Александр Седунов.

Особое внимание Александра Котова к медицинскому персоналу также отметил главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров. «По поводу поддержки Александром Алексеевичем медицины в целом и поддержки именно медиков в отношении компенсации жилья медиков и появления жилья. Медицинские работники имеют возможность сейчас получать, жить, работать и в общем-то отдаваться именно тому делу, ради которого они живут. Это очень важно, особенно для тех, кто привлекает кадры в регион, чтобы улучшать качество оказания медицинской помощи. Поэтому мы очень благодарны Александру Алексеевичу», – отметил он

Члены палаты приняли единогласное решение о представлении кандидатуры Александра Котова к званию «Почетный гражданин Псковской области».

Александр Котов родился 10 апреля 1961 года в посёлке Струги Красные Псковской области.

В 1983 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация земледелия», инженер-механик.

В 2003 году окончил Северо-Западную академию госслужбы по специальности «юриспруденция».

С 1983 по 1987 год – главный инженер колхоза «Революция» Стругокрасненского района. С 1987 по 1988 год – заместитель председателя – директор ремонтно-технического предприятия РАПО. С 1988 по 1990 год руководил предприятием «Агропромсервис».

С 1991 по 1995 год являлся заместителем главы администрации Стругокрасненского района – начальником управления сельского хозяйства. С 1995-го и на протяжении 8 лет возглавлял Стругокрасненский район.

В 2003 году был назначен заместителем губернатора Псковской области.

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному округу. С тех пор постоянно переизбирается депутатом регионального парламента. С 2016 года депутаты избирают его председателем Собрания.

С 7 июня 2018 года по 14 ноября 2019 года – председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, с 14 ноября 2019-го – заместитель председателя ПАСЗР. Входит в состав Комиссии Совета законодателей РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству и Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества​.

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