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Общество

Средняя зарплата выросла во всех регионах России

Средняя заработная плата россиян по итогам прошлого года выросла во всех регионах, пишет РИА Новости со ссылкой на данные единой межведомственной информационно-статистической системы.

Фото: ПАИ

Показатель средней зарплаты по стране составляет практически 88 тысяч рублей, что на 19 % больше, чем в 2023 году. Зарплаты свыше ста тысяч рублей оказались на Чукотке (185 тысяч рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе (164 тысячи рублей) и в Москве (162 тысячи рублей). Также зарплата выше ста тысяч рублей наблюдалась в Санкт-Петербурге, в Мурманской, Сахалинской и Магаданской областях и в Камчатском крае.

В 64 регионах средняя оплата труда составляет 50 тысяч рублей, а самую низкую зарплату 40 тысяч рублей зафиксировали в Ингушетии.

В Псковской области в 2024 году зарплата людей составила 26–54 тысячи рублей. Доля псковичей с заработной платой ниже 30 тысяч рублей в месяц достигла 34,7 %, а тех, кто получает более ста тысяч рублей в месяц, – 4,5 %.

Напомним, что средняя зарплата в Псковской области в январе 2025 года, по данным hh.ru, составила 53,2 тысячи рублей.

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