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Возложение цветов к монументу «Воин» в Выбутах

Мероприятие, посвященное 25-й годовщине подвига десантников 6-й роты, прошло у мемориального комплекса защитникам Отечества на погосте Выбуты в Псковском районе сегодня, 28 февраля.

В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, врио командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой, депутат Государственной Думы, Герой Российской Федерации, командующий Воздушно-десантными войсками с 2009 по 2016 год генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов, представители общественности, родственники военнослужащих.

Память десантников собравшиеся почтили минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу.

Фото: Валерия Ковалёва, 14:21, 28 февраля 2025, ПАИ
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