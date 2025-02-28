Память десантников 6-й роты почтили у мемориала в Выбутах

12:59, 28 февраля 2025, ПАИ

Мероприятие, посвященное 25-й годовщине подвига десантников 6-й роты, прошло у мемориального комплекса защитникам Отечества на погосте Выбуты в Псковском районе сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

























В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, врио командующего ВДВ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой, депутат Государственной Думы, Герой Российской Федерации, командующий Воздушно-десантными войсками с 2009 по 2016 год, генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов, сенатор от Псковской области, генерал-майор запаса Алексей Наумец, сенатор от Республики Алтай, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой Российской Федерации Амыр Аргамаков, врио командира 76-й дивизии Абдулазиз Шихабидов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Память десантников собравшиеся почтили минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу.

Напомним, 29 февраля – 1 марта 2000 года десантники 6-й роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.